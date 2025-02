Vraag naar uitzendkrachten stijgt dit jaar weer licht, denkt ING

Veel werk dat voorheen door zzp’ers werd gedaan, kan niet langer via die constructie worden uitgevoerd, stelt ING-econoom Katinka Jongkind. „Inlenende bedrijven kiezen er naar verwachting dan ook vaker voor om zzp’ers een vast contract aan te bieden of om zzp’ers via een uitzend- of detacheringsbureau in te huren, aangezien dat nu de meest flexibele arbeidsvormen zijn.”

Wel benadrukt de bank dat de uitzendbranche onder druk blijft staan. Er is minder vraag naar standaarduitzendwerk door onder meer automatisering en strengere wet- en regelgeving. Ook zijn er volgens ING minder snelgroeiende bedrijven in Nederland die de vraag naar uitzendkrachten vergroten.