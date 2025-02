Zeehond gered uit hotelkamer in Vlissingen

Binnenland

Stichting Dierenwelzijn Zeeland heeft dinsdagavond een zeehond gered uit een hotelkamer in Vlissingen. Het dier werd gevonden in een kamer van Zandpaviljoen Pier 7, pal aan het badstrand in de Zeeuwse plaats. „Hotelgasten wisten niet wat ze zagen toen er een zeehond in hun kamer lag te snurken”, schrijft de stichting op Facebook.