Goudprijs naar record om zorgen handelsoorlog China en VS

De prijs van een troy ounce goud (31,1 gram) steeg in Singapore tot meer dan 2860 dollar. Kenners verwachten dat de goudprijs door kan stijgen tot 3000 dollar. China heeft als reactie op de Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen vergeldingsmaatregelen genomen. Ook heeft president Donald Trump gezegd geen haast te hebben om gesprekken aan te gaan met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping.

Daarnaast speelt ook de zwakkere dollar een rol. Daardoor wordt goud goedkoper voor handelaren met andere valuta, wat voor een grotere vraag naar het edelmetaal kan zorgen.

Analisten wijzen verder ook op de geopolitieke onrust nadat Trump zei de controle over Gaza te willen nemen. De bevolking in Gaza zou dan elders moeten worden gevestigd. Dit plan heeft al tot felle kritiek geleid van onder meer VN-secretaris-generaal António Guterres, die spreekt van „etnische zuivering”. Ook de Democraten in Washington hebben kritiek geuit. Hamas heeft gezegd dat dit soort ideeën de regio in „vuur en vlam” kunnen zetten.