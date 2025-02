Dodental schietpartij in Zweden stijgt naar elf

Buitenland

Het dodental door een schietpartij op een school in het Zweedse Örebro is gestegen naar elf. Het zijn tien slachtoffers en de dader, meldt de politie die vreest dat het aantal slachtoffers nog kan toenemen. Eerder was sprake van tien doden vermoedelijk inclusief de dader. Het is niet bekend hoeveel mensen gewond geraakt zijn. Over wat de dader bewoog is nog niets bekend, maar de politie gaat ervan uit dat er geen sprake is van ideologische motieven.