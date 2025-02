ACM gaat onderzoek doen naar marktwerking dierenartsenbranche

In een interview met NRC zegt ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep woensdag: „we krijgen signalen van mensen die plots veel te veel geld moeten betalen. En over dierenartsen die niet thuis geven. Wij zien dit als een indicatie voor marktfalen”. Volgens Snoep wil de ACM kijken wat er precies aan de hand is. „Constateren we overtredingen, dan gaan we erachteraan. Het kan ook zijn dat er iets aan de wetgeving veranderd moet worden om de markt beter te laten werken.”

Over de stijgende tarieven van dierenartsen zijn al langer verhalen in de media. Zo kwam NRC eerder met een artikel over hoe grote investeerders de markt overnemen door kleine praktijken op te kopen. Dat zou tot forse prijsstijgingen hebben geleid. In de sector wordt ook al gewacht op de uitkomsten van een onderzoek van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Dat zou moeten ingaan op de vraag of de kosten van diergeneeskunde onevenredig zijn gestegen ten opzichte van de algehele prijsontwikkeling in Nederland.

In de woensdag gepubliceerde agenda voor 2025 van de ACM staan naast het onderzoek naar dierenartsenpraktijken nog vier andere nieuwe algemene marktonderzoeken. De waakhond duikt tevens in de markt van de (digitale) leermiddelen, computergestuurde consumentenprijzen, het budgetsegment voor vast internet en de ontwikkeling van de waterstofmarkt. Verder wil de ACM dit jaar speciale aandacht hebben voor de digitale economie, energietransitie en verduurzaming.

In NRC geeft Snoep aan dat de toezichthouder ook wil kijken of er geen regels zijn die eigenlijk beter geschrapt zouden kunnen worden. „In alle eerlijkheid: als we kijken naar de wetgeving die wij moeten handhaven, dan begrijpen we van sommige regels ook niet meer helemaal waarom die er nog zijn”, zegt hij daarover. Wat dit in de praktijk gaat betekenen, kan hij evenwel nog niet aangeven. Daarover zou nu nog overleg zijn met marktpartijen.