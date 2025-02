19-jarige vervolgd om mishandeling met dood als gevolg in Leek

De verdachte werd kort na het incident aangehouden, maar al vrij snel weer vrijgelaten. Volgens het OM blijkt nu dat hij vuurwerk heeft afgestoken in de nieuwjaarsnacht, waar de 52-jarige iets van zei toen hij met zijn partner hun honden uitliet. Dat leidde tot een fysieke confrontatie tussen de verdachte en de man. Sectie op het lichaam van het slachtoffer heeft uitgewezen dat hij leed aan een „forse hartkwaal” en een stressreactie „tijdens en/of na de confrontatie”, wat kan hebben bijgedragen aan zijn dood.

Het OM denkt niet dat de 19-jarige de man opzettelijk heeft gedood. Wel is de verdenking dat het slachtoffer door de mishandeling is overleden, omdat die het hartfalen zou hebben veroorzaakt. Omdat de zaak „juridisch gecompliceerd” is, brengt het OM de zaak nu voor de rechter. De vraag is of de dood van de 52-jarige man redelijkerwijs aan het handelen van de verdachte toegerekend kan worden. „De jurisprudentie is namelijk niet eenduidig en daarom is het van belang dat de rechter in deze zaak een uitspraak doet.”