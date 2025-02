Zakenkrant: Nissan trekt zich terug uit fusiegesprekken met Honda

Woordvoerders van beide bedrijven benadrukten dat het nieuws niet gebaseerd is op officiële verklaringen en dat er, zoals gepland, medio februari een raamwerk voor verdere onderhandelingen wordt gepresenteerd.

Eind vorig jaar werd bekend dat de twee concurrenten als één bedrijf zouden samengaan. Zo hoopten ze sterker te staan in de concurrentiestrijd met Chinese autofabrikanten. Het nieuwe fusiebedrijf had in augustus van dit jaar beursgenoteerd moeten zijn. Beide bedrijven zouden volgens het oorspronkelijke plan hun eigen merken behouden, waaronder Honda’s grote motorfietsenafdeling. De fusie had een historische samenwerking kunnen zijn voor de Japanse auto-industrie.

Vanaf het moment dat de eerste berichten over een mogelijke fusie in december opdoken, was duidelijk dat Honda, met een ruim vier keer zo hoge beurswaarde, de sterkere positie had. Bij de aankondiging van de deal in december liet Honda al doorschemeren dat Nissan eerst een reorganisatie moest doorvoeren voordat er überhaupt een overeenkomst kon komen.

Op de beurs in Tokio ging het aandeel Nissan ruim 5 procent omlaag na het nieuws, waarna de handel in het aandeel tijdelijk werd stilgelegd. Honda werd juist bijna 8 procent meer waard.