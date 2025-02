Zeeland hoopt op Haagse investeringen in zorg en bereikbaarheid

„Het wordt een heel belangrijke dag voor ons waarop we willen laten zien wat Zeeland samen met het Rijk kan doen”, zegt De Jonge. „We zien dat de kijk van Den Haag op de regio’s is veranderd. De regio’s hebben aan belang gewonnen.”

De Zeeuwen willen in Den Haag onder de aandacht brengen dat Zeeland voor de rest van het land van betekenis kan zijn voor het oplossen van uiteenlopende vraagstukken. „Denk bijvoorbeeld maar aan de voedselzekerheid, wij zijn de grootste akkerbouwprovincie van Nederland”, stelt De Jonge. „En ook op het gebied van de energievoorziening is Zeeland belangrijk. Als Guus Meeuwis zingt ‘dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht’, is het Zeeland dat ervoor kan zorgen dat dit in het hele land blijft branden.” De commissaris benadrukt dat Zeeland Nederland met onder meer waterstoffabrieken, wind van zee en kerncentrales kan helpen zelfvoorzienend te worden op het gebied van energie.

Zijn „kernboodschap” is dat Zeeland moet groeien als het de ambities wil waarmaken. „We moeten voorkomen dat we met ons voorzieningenniveau in een spiraal van verschraling terechtkomen. Maar dat kan alleen als Zeeland veel meer inwoners krijgt.”

Zeeland zoekt via een ‘strategische agenda 2050’ de langdurige samenwerking met het Rijk. „Den Haag kan ons helpen door investeringen te doen in onder meer de zorg en het onderwijs en de bereikbaarheid.”

Ook op het gebied van het verbeteren van de zoetwatervoorziening is medewerking van het Rijk welkom, zeggen De Jonge en landbouwgedeputeerde Arno Vael. „Op Schouwen-Duiveland hebben we een Living Lab waar aan zoetwaterprojecten wordt gewerkt. Het zou mooi zijn als we dit soort projecten met subsidies van het Rijk ook elders in de provincie kunnen opzetten”, aldus Vael.