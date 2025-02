CIA biedt personeel ontslagregeling aan

Daarmee zou de CIA de eerste inlichtingendienst worden die zich aansluit bij een vrijwillig ontslagprogramma dat president Donald Trump heeft geïnitieerd voor ambtenaren bij de nationale overheid.

De dienst bevriest ook de aanname van werkzoekenden die al een voorwaardelijk aanbod hebben gekregen, aldus de krant. Volgens een van de bronnen zouden sommige van die aanbiedingen waarschijnlijk worden ingetrokken als de sollicitanten niet de juiste achtergrond hebben voor de nieuwe doelen van de dienst, zoals het aanpakken van drugskartels, Trumps handelsoorlog en het ondermijnen van China.

De stap is onderdeel van een enorme herziening van de Amerikaanse overheid door Trump, die heeft gezworen de overheid efficiënter te maken, onder meer door het aantal ambtenaren drastisch te verminderen. Daarin past ook dat het personeel van het ontwikkelingsagentschap USAID buiten de VS vanaf vrijdag met administratief verlof is. Hun wordt gevraagd om binnen dertig dagen terug te keren naar de VS, staat op de website van USAID. Alle „niet-essentiële contracten” worden beëindigd.