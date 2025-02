Trump: VS zullen controle over Gazastrook overnemen, kan Rivièra van Midden-Oosten worden

Trump onthulde zijn verrassende plan, zonder details te geven, tijdens een gezamenlijke persconferentie met de bezoekende Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Eerder op dinsdag had hij gepleit voor de permanente hervestiging van Palestijnen uit Gaza in buurlanden. Arabische landen hebben dat idee al van de hand gewezen.

„De VS zullen de Gazastrook overnemen en wij zullen er ook een taak uitvoeren”, vertelde Trump aan verslaggevers. „Wij zullen het bezitten en verantwoordelijk zijn voor het ontmantelen van alle gevaarlijke onontplofte bommen en andere wapens op de locatie.” En: „We ontwikkelen het, creëren duizenden en duizenden banen en het zal iets zijn waar het hele Midden-Oosten trots op kan zijn. (...) Gaza kan de Rivièra van het Midden-Oosten worden.”

Gevraagd wie er zou wonen, zei Trump dat het een thuis zou kunnen worden voor „de mensen van de wereld”. Trump reageerde niet direct op de vraag hoe en onder welke autoriteit de VS de Gazastrook kunnen overnemen en deze op de lange termijn kunnen bezetten.

Netanyahu zei dat Trump „out of the box” denkt met frisse ideeën en „bereidheid toont om conventioneel denken te doorbreken”. Specifiek over het idee dat de VS Gaza overnemen, zei Netanyahu. „We praten erover, hij bestudeert het met zijn medewerkers. Het zou de geschiedenis kunnen veranderen. En het is de moeite waard dit pad te volgen.” Ook noemde hij Trump „de geweldigste president die Israël ooit heeft meegemaakt”.

Tegen het einde van de persconferentie kondigde Trump aan Israël, Gaza, Saudi-Arabië en andere landen in het Midden-Oosten te bezoeken. Hij noemde geen data voor die bezoeken.