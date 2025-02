Rechtbankuitspraak in civiele mondkapjeszaak Sywert van Lienden

Binnenland

De rechtbank Amsterdam doet woensdag uitspraak in de civiele rechtszaak die de Nederlandse staat voert tegen het bedrijf van Sywert van Lienden en twee zakenpartners over de omstreden mondkapjesdeal. De zaak draait om de vraag of Van Lienden en zijn compagnons Camille van Gestel en Bernd Damme de miljoenenwinst moeten terugbetalen die ze in het coronajaar 2020 hebben opgestreken met de verkoop van 40 miljoen mondkapjes uit China.