Topklimatoloog Hansen: 2 graden-doelstelling is dood

Buitenland

Het op lange termijn beperken van de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius sinds de temperatuur voor het eerst werd gemeten - de terugvaldoelstelling van het klimaatakkoord van Parijs - is nu „onmogelijk”. Dat schrijft een groep wetenschappers onder leiding van de vooraanstaande klimatoloog James Hansen in het tijdschrift Environment: Science and Policy for Sustainable Development.