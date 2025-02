Google groeit vooral hard dankzij vraag naar AI-diensten in cloud

De aandacht van beleggers gaat bij de dinsdag gepubliceerde kwartaalcijfers van Google-moederbedrijf Alphabet vooral uit naar de clouddivisie. Dit onderdeel moet in de toekomst voor verdere groei van het bedrijf zorgen dankzij de verwachte stroom aan nieuwe AI-toepassingen, die Google zelf ook ontwikkelt en verwerkt in zijn diensten.

Google Cloud boekte uiteindelijk een omzet van 12 miljard dollar in het vierde kwartaal, wat iets minder was dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Alphabet-aandelen daalden dinsdag in de nabeurshandel na die misser.

De tak van Google waar onder andere de zoekmachine, Google Maps en videoplatform YouTube onder vallen, groeide in een beduidend lager tempo. De totale opbrengsten van Alphabet in het slotkwartaal van 2024 stegen 12 procent tot 96,5 miljard dollar. Daarop boekte het bedrijf een nettowinst van 26,5 miljard dollar, 28 procent meer dan een jaar eerder.

Topman Sundar Pichai sprak van een sterk kwartaal dankzij „leiderschap in AI”. Tegelijkertijd leven op de financiële markten ook zorgen over de grote sommen geld die techbedrijven investeren in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en wat die investeringen opleveren.

Alphabet zegt vertrouwen te hebben in de kansen die AI in de toekomst biedt en wil veel meer investeren. De kapitaaluitgaven lopen dit jaar daarom op tot 75 miljard dollar.

Het techbedrijf benadrukte ook dat YouTube meer verdiende aan advertenties op het videoplatform. Dat was onder andere te danken aan de vele politieke advertenties van de Democratische en Republikeinse partij rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen, zei commercieel topman Philipp Schindler. Volgens Google volgen ook steeds meer mensen podcasts in videovorm op YouTube, wat voor een toestroom zorgde rond de verkiezingen.