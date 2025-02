Beurzen New York winnen na Chinese vergelding voor heffingen VS

De Dow-Jonesindex won 0,3 procent tot 44.556,04 punten. De bredere S&P 500 won 0,7 procent tot 6037,88 punten en techgraadmeter Nasdaq sprong 1,4 procent omhoog tot 19.654,02 punten.

Gedurende de handelssessie waren er signalen dat de Amerikaanse president Donald Trump binnenkort zou praten met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Trumps handelsadviseur Peter Navarro zei zelfs dat dit gesprek dinsdag zou plaatsvinden, maar de president zelf zei vervolgens dat hij „geen haast heeft” met zulke gesprekken.

Beleggers bogen zich ook over kwartaalresultaten van grote beursgenoteerde bedrijven. Palantir Technologies verraste de markt positief en werd 24 procent meer waard. De leverancier van technologische diensten aan inlichtingen- en veiligheidsdiensten en strijdkrachten boekte meer winst dan verwacht. Vooral naar AI-software van Palantir is volgens topbestuurder Alex Karp een „ongetemde vraag”.

Farmaceut Merck, buiten de VS en Canada bekend als MSD, was een opvallende daler met een verlies van 9 procent. Het bedrijf gaf een omzetverwachting voor dit jaar die tegenviel. Ook verkoopt het bedrijf voorlopig geen nieuwe doses meer van zijn HPV-vaccin Gardasil aan China, omdat daar nog veel ongebruikte voorraden zijn.

Branchegenoot Pfizer wist een eerdere koerswinst niet vast te houden, ondanks beter dan verwachte verkopen van zijn coronavaccin. Het aandeel sloot 1,3 procent lager.

NXP zakte 1,1 procent. De Nederlandse chipmaker, die een beursnotering heeft in New York, zag de winst dalen in 2024.

Streamingdienst Spotify maakte goede sier bij beleggers met een sterke stijging van het aantal betalende abonnees. Het van oorsprong Zweedse techbedrijf boekte ook voor het eerst een jaarwinst. Aandelen van Spotify eindigden ruim 13 procent hoger.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 72,55 dollar per vat. Brentolie verloor een fractie aan waarde tot 75,95 dollar per vat. De euro was 1,0385 dollar waard, tegen 1,0387 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen.