Madlener: bewoners mogen meedenken over vierde aanvliegroute

Het kabinet werkt aan een nieuwe indeling van het Nederlandse luchtruim. Dat betekent mogelijk dat er een nieuwe route komt voor vliegtuigen die vanuit het zuidoosten naar Schiphol komen. Behalve een actiegroep is ook de provincie Utrecht bezorgd over de hinder die dat zou kunnen opleveren.

Op verzoek van de Kamer gaat een externe commissie beoordelen hoe nuttig een vierde aanvliegroute is. Wytske Postma (NSC) vroeg minister Madlener in het debat wie er precies in deze commissie komen. „Mijn fractie hecht eraan dat bewoners ook mee kunnen doen”, zei ze. „Dat zijn inmiddels ook een soort experts geworden.”

„Op dit moment zijn we de laatste hand aan het leggen aan de samenstelling van de commissie”, zei Madlener, die er dit voorjaar nog op terugkomt. Mogelijk kunnen bewoners ook zelf experts aandragen, maar of dat doorgaat, is nog niet zeker.