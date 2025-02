Kamer vreest rompslomp door controle op donaties aan organisaties

Binnenland

Oppositiepartijen maken zich zorgen over het wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken om de donaties aan maatschappelijke organisaties te controleren. De nieuwe regels moeten burgemeesters of het Openbaar Ministerie (OM) de middelen geven om in te grijpen als zij een vermoeden hebben van ongewenste buitenlandse invloed op bijvoorbeeld moskeeën of weekendscholen. Partijen als DENK, ChristenUnie, CDA en SGP vrezen dat organisaties die niets kwaads in de zin hebben hier last van krijgen.