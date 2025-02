Bijna 55.000 euro opgehaald voor begrafenis vermoorde Sohani

Het is inmiddels niet meer mogelijk om te doneren. „De familie gaat zich nu richten op de daadwerkelijke uitvaart de komende dagen. Zodra er meer nieuws is zullen we hier een update plaatsen”, schreven de organisatoren van de actie dinsdagavond op de inzamelingssite. Dat zijn ouders van basisschool De Tweeklank, waar het meisje op zat.

Voor de dodelijke steekpartij is een 29-jarige man aangehouden. Dinsdag werd bekend dat hij twee weken langer vast blijft zitten.