Personeel FNV geeft bestuur twee weken om terug te treden

Volgens Judith Westhoek van FNV Personeel heeft een overgrote meerderheid ingestemd met het stellen van een ultimatum aan het FNV-bestuur. Maar ze hoopt dat de vakbondstop in de tussentijd zelf besluit terug te treden. „We gaan ze zeer dringend adviseren om zich terug te trekken”, zegt ze tegen het ANP. „Zodat er een interim-bestuur kan komen dat een volledig onderzoek kan doen naar alle spelers.”

Naast het algemeen bestuur zou dat onderzoek zich ook moeten richten op de raad van toezicht, vindt Westhoek. De verkiezingen van een nieuwe voorzitter en het ledenparlement van FNV moeten wat haar betreft ook worden uitgesteld tot na het onderzoek.

Onlangs kwamen via media berichten naar buiten over onrust binnen de grootste vakbond van Nederland in de aanloop naar de verkiezing van een voorzitter. Er zouden valse beschuldigingen zijn geuit aan het adres van een bestuurslid dat zich verkiesbaar wilde stellen voor de voorzittersverkiezing. Maandag riep vicevoorzitter Kitty Jong anderen op om zich uit te spreken tegen beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van deze medebestuurder, Zakaria Boufangacha.

Volgens Westhoek moet een interim-bestuur opdracht geven tot een volledig nieuw onderzoek naar mogelijke misstanden of integriteitsschendingen. Er was weliswaar een onderzoek gaande, maar dat lag bij de raad van toezicht die volgens de bestuurster van FNV Personeel zelf ook mogelijk blaam treft.

Westhoek noemde in een brief aan leden van FNV Personeel onder andere signalen van integriteitsschendingen, het ongeoorloofd inkijken van dossiers van collega’s en het beïnvloeden van verkiezingen. „Hier gebeuren gewoon dingen waar wij buiten voor de poort voor gaan staan”, zei Westhoek na afloop van de ledenraadpleging. „Dat raakt de mensen ontzettend diep, want dit is niet FNV.”