‘Agressietribunaal’ tegen Poetin moet er voor einde oorlog zijn

Buitenland

Een speciaal ‘agressietribunaal’ voor de hoofdverantwoordelijken van de Russische invasie in Oekraïne moet er voor het einde van de oorlog zijn, zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas dinsdag. Ze heeft er goede hoop op dat dit gaat lukken, omdat er volgens haar een doorbraak is bereikt bij besprekingen daarover. „Het signaal dat van dit tribunaal uitgaat, is dat niemand onaantastbaar is.”