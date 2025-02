Jongen (14) vast voor afpersing via Snapchat in Amsterdam-Zuid

Binnenland

De politie heeft donderdag in Amsterdam-Zuid een 14-jarige jongen aangehouden voor mishandeling en afpersing via Snapchat. Hij werd aan het einde van de middag opgepakt in de Joh. M. Coenenstraat nadat ruim een uur daarvoor een jongen op het Museumplein was mishandeld na een eerdere bedreiging via Snapchat.