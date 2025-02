Ophef in Italië over eendenjacht door zoon van Trump bij Venetië

Buitenland

In Italië is ophef ontstaan over een jachtpartij door Donald Trump Jr., de oudste zoon van de Amerikaanse president Donald Trump, op eenden in de buurt van Venetië. Volgens politici van de Groenen heeft de 47-jarige zoon de Italiaanse en Europese milieuwetgeving overtreden. Zij eisen actie van de autoriteiten, net als natuurbeschermers. Er zijn al aanklachten ingediend.