Man (52) aangehouden voor zedenzaken afgelopen zomer op Ameland

De verdachte, die zelf op Ameland woont, zit vast en wordt verhoord. Ook is zijn huis doorzocht waarbij „diverse goederen” in beslag zijn genomen, aldus de politie.

Een jong kind werd op die maandagochtend geconfronteerd met een schennispleger op het Westerpad in Nes. Later die dag rond 19.00 uur werd nog een kind slachtoffer van een zedenmisdrijf in Nes, deze keer in de duinen aan de Strandweg.