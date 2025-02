Besturen PvdA en GL blij met aansporing Timmermans

De twee partijen werken al nauw samen, en vormen in de Eerste en Tweede Kamer een gezamenlijke fractie. Maar dit gebeurt nog niet overal. In de meeste provincies hebben de PvdA en GroenLinks hun eigen fracties. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar doen de partijen op veel plekken samen mee, hoewel ze bijvoorbeeld in Amsterdam en Utrecht nog apart meedoen. In die steden willen GroenLinks en PvdA na de verkiezingen wel een gezamenlijke fractie vormen.

Kamerlid Habtamu de Hoop stelde eind vorige maand in een lezing dat het „tijd voor een nieuwe politieke partij” is. Dat deed de discussie over de toekomst van GroenLinks-PvdA weer opleven. Timmermans zei dinsdag dat ook hij een nieuwe, brede linkse politieke beweging wil.

Waar de partijbesturen zich kunnen vinden in de opmerkingen van Timmermans, wijzen ze er allebei ook op dat een uiteindelijk besluit aan de leden is.