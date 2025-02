Verdachte vrij, maar politie weet nog niet wie dode in Arnhem is

Binnenland

De man die zaterdag werd aangehouden in verband met de dood van een vrouw die in Arnhem werd gevonden, is dinsdag weer vrijgelaten, meldt de politie. De vrouw werd zaterdag in een woning aan de Klarendalseweg gevonden. Vermoed wordt dat zij door een misdrijf om het leven kwam. Wie zij is, zegt de politie nog niet definitief te weten. Onderzoeken naar haar identiteit en de oorzaak van haar dood lopen nog. De aangehouden man is nog wel verdachte in de zaak.