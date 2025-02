Europese beurzen bekomen van de schrik over handelsoorlog

Naast de tarieven die China en de VS elkaar opleggen, verwerkten beleggers ook het nieuws dat Amerikaanse importheffingen op producten uit Canada en Mexico werden uitgesteld. Dat lijkt voor enige opluchting te zorgen.

De AEX eindigde 0,4 procent hoger op 919,47 punten. De MidKap daalde een fractie tot 835,06 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,7 procent, Londen daalde bijna 0,2 procent.

Zorgen over een brede handelsoorlog tussen de VS en bondgenoten zorgden maandag nog voor aanzienlijke verliezen op de Europese beurzen. Dat kwam onder andere doordat Trump toespelingen maakte op nieuwe heffingen op Europese producten.

De euro won ruim 1 procent ten opzichte van de dollar en was 1,0387 dollar waard.

Op het Damrak was investeringsvehikel Exor de grootste winnaar. Het bedrijf eindigde met een winst van 3,7 procent bovenaan in de AEX, dankzij goed ontvangen resultaten van autofabrikant Ferrari. Exor heeft een groot belang in de producent van luxe sportauto’s, die zelf in Milaan ruim 8 procent meer waard werd.

Bij de kleinere beursfondsen in Amsterdam was TomTom een opvallende verliezer. Het aandeel ging ruim 14 procent onderuit nadat de navigatiedienstverlener kwartaal- en jaarcijfers had gepresenteerd. De malaise in de auto-industrie leidt tot minder opdrachten voor het Amsterdamse bedrijf. Dit jaar zal de omzet ook dalen, verwacht TomTom.

De financiële markten hadden het druk met meer kwartaalberichten. UBS verloor ruim 7 procent, ondanks beter dan verwachte resultaten. De Franse branchegenoot BNP Paribas steeg 4,2 procent in Parijs. Beide banken kondigden ook aan eigen aandelen in te kopen, waarmee aandeelhouders worden beloond.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent minder waard op 72,69 dollar per vat. Brentolie steeg 0,2 procent in waarde tot 76,10 dollar per vat.