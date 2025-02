Groningen presenteert zich in Den Haag met ambassade voor een dag

Met de reis naar de Randstad willen de noorderlingen duidelijk maken wat er allemaal gebeurt in Groningen. Onder de noemer Goud uit Groningen, goud is Gronings voor goed, kwamen ze met hun plannen voor het landelijk gebied waarbij ze soms goed hulp van het Rijk kunnen gebruiken om verder te komen. Minister Femke Wiersma (Landbouw) kwam langs in het congrescentrum waar ‘de Groningse ambassade voor één dag’ huisde. Zij ontving de door boeren, waterschappen, dorpsgemeenschappen en belangenclubs gemaakte plannen.

„We vinden dat we in Groningen veel interessante dingen hebben die de moeite waard zijn om breder te onderzoeken”, aldus René Paas, commissaris van de Koning. Een voorbeeld daarvan is dat een boer die zijn berm maait dat maaisel alleen op zijn eigen grond mag verwerken tot compost. Dat is kostbaar en het zou helpen als boeren die bij elkaar zitten, dat gezamenlijk mogen doen. Het is een van de zaken waarbij ze de hulp van ambtenaren op de ministeries kunnen gebruiken om verder te komen. En er is over gesproken met het Rijk. Ook het biologisch aanzuren van mest ziet Paas als een mogelijk nationale oplossing. „We willen laten zien dat Groningen de plek is voor positieve groei. We nemen de Groningers mee naar Den Haag, zij kunnen het verhaal beter vertellen dan wie dan ook”, aldus de provincie.