Landelijke overheid gebruikt geen verboden AI

Deze maand is het eerste deel van de Europese AI-verordening van kracht geworden. Daarmee zijn AI-toepassingen met een „onaanvaardbaar risico” verboden. Dat zijn bijvoorbeeld systemen die ongericht beelden van gezichten verzamelen en daarmee databases voor gezichtsherkenning maken. Ook AI-technieken die schade veroorzaken met bedrog of manipulatie zijn verboden.

Sommige overheidsorganisaties wisten niet zeker of ze zulke verboden systemen gebruikten, zag de Rekenkamer in oktober. Daarmee was niet zeker of Nederland aan de EU-wet zou voldoen. Staatssecretaris Szabó reageerde dat het vinden en schrappen van deze systemen de „hoogste prioriteit” had. „Alle departementen hebben aan mij gemeld dat zij géén AI met onaanvaardbaar risico inzetten”, zegt hij nu in een verklaring.