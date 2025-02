Haagse kinderen kunnen vanaf maart alsnog gratis met bus en tram

De gemeente Den Haag had bijna een jaar geleden aangekondigd dat kinderen van 4 tot en met 11 jaar gratis met het ov zouden kunnen reizen. Dat moet ervoor zorgen dat hun ouders vaker de bus of de tram nemen als ze op stap gaan. Ook moet het de kinderen stimuleren om later ook vaker het openbaar vervoer te nemen.

Om gratis te kunnen reizen, moeten ouders een persoonlijke ov-chipkaart voor hun kinderen kopen. Ze kunnen dat via DigiD regelen, maar het duurde langer dan gepland om het platform daarvoor te bouwen. Bovendien kostte het meer tijd dan verwacht om de chipkaarten zelf te leveren, vandaar de vertraging.

Als het een succes is, kan het vanaf 2026 permanent worden ingevoerd. Den Haag vergoedt ook de kosten die ouders moeten maken om een persoonlijke ov-chipkaart voor hun kinderen te kopen.

In Amsterdam kunnen kinderen van 4 tot en met 11 jaar tot begin januari gratis reizen met de bus, tram en metro. In Rotterdam loopt al langer een proef waardoor kinderen tot 12 jaar gratis met het openbaar vervoer mogen reizen. In Noord-Brabant mogen kinderen die jonger dan 12 zijn gratis met het openbaar vervoer meereizen met een betalende reiziger.