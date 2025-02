Coalitie Overijssel overlegt zonder BBB over ontstane crisis

„De provincie moet stabiel bestuurd worden, dat is het hoofddoel”, aldus SGP-fractievoorzitter Jan Jonker. „We gaan als vier partijen met de benen op tafel bij elkaar zitten om te bespreken: hoe nu verder?” Dat doen ze zonder de BBB, die bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2023 maar liefst zeventien zetels kreeg in Overijssel. Daarvan zijn er nu, nadat vorig jaar al twee Statenleden waren vertrokken, nog maar negen over. Dat betekent dat de vijf coalitiepartijen 22 van de 47 zetels hebben.