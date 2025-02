Zeeland en Connexxion maken afspraken over aanpak rituitval

Vorige maand zei gedeputeerde Harry van der Maas (mobiliteit) dat Connexxion met de rituitval ver boven de normen zit waarop de provincie boetes kan opleggen. Daarom hebben de provincie en het ov-bedrijf met elkaar overleg gevoerd over de rituitval vorig jaar. Die was te wijten aan een personeelstekort en mankementen aan de bussen.

Inmiddels heeft Connexxion actie ondernomen om uitval van bussen door technische problemen te voorkomen. „Het gaat nu beter dan eerst in het openbaar vervoer, maar dat betekent nog niet dat we helemaal zonder zorgen zijn”, zegt Van der Maas. „Om de vinger aan de pols te houden, hebben we nu om de twee maanden overleg.”

Om nu en in de volgende concessie voldoende chauffeurs te hebben, begint Connexxion samen met de provincie Zeeland een werving- en opleidingstraject. Connexxion/Transdev heeft zelf niet ingeschreven op de concessie voor het nieuwe openbaarvervoersysteem in Zeeland dat in december 2026 ingaat. In maart wordt duidelijk wie het busvervoer gaat overnemen. De chauffeurs die nu voor Connexxion rijden, hebben een baangarantie bij de nieuwe vervoerder.

„We zijn blij met onze chauffeurs die dagelijks onze reizigers vervoeren”, zegt Van der Maas. „De kwaliteit van het ov valt of staat met de geweldige inzet die zij plegen. Daarom investeren wij in plannen om er nog meer te werven en op te leiden.”