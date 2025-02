Zuid-Holland dreigt Chemours opnieuw met dwangsom om PFAS-lozing

Chemours is verplicht zelf onderzoek te doen naar lozingen van PFAS-stoffen die niet binnen de vergunning vallen. Als dat het geval blijkt te zijn, is een nieuwe aanvraag nodig. Uit de informatie die Chemours daarvoor aanleverde, kwam volgens de provincie naar voren dat het bedrijf 1500 kilo tetrafluorpropaanzuur (TFPrA) wil afvoeren via het riool. „Het provinciebestuur van Zuid-Holland kan dit niet toestaan”, luidt een reactie. „Bovendien blijkt Chemours al eerder op de hoogte te zijn geweest van de aanwezigheid van (grote hoeveelheden) TFPrA in het afvalwater dan Chemours met milieudienst DCMR gedeeld heeft.”

Zuid-Holland legde Chemours vaker een zogeheten last onder dwangsom op, omdat in het afvalwater een stof werd aangetroffen waarvoor het bedrijf geen vergunning heeft. Eerder ging het om trifluorazijnzuur (TFA), een PFAS-verbinding die het RIVM onder de potentieel zeer zorgwekkende stoffen schaart. Chemours ging daartegen in beroep bij rechter, maar de dwangsom bleef staan. Ook tegen andere dreigende boetes en aangescherpte vergunningseisen tekende het chemiebedrijf bezwaar aan.

Toezichthouder DCMR blijft het afvalwater van Chemours op het riool de komende maanden controleren op de aanwezigheid van TFPrA. Chemours heeft zelf nog niet gereageerd op het besluit van de provincie. Het chemieconcern kan in beroep gaan tegen de dwangsom. Een woordvoerder van Chemours was dinsdagmiddag niet gelijk bereikbaar.