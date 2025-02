Man (24) aangehouden voor ontvoering en mishandeling man in Breda

Volgens een politiewoordvoerster is het slachtoffer „niet willekeurig” ontvoerd en is het waarschijnlijk dat de twee mannen elkaar kenden. Wat hun verhouding dan zou zijn, wil ze niet zeggen. Ook op de vraag hoe het slachtoffer precies is weggekomen na de ontvoering, wil ze niet ingaan.

De verdachte is in zijn woning aangehouden. Het huis is doorzocht en zijn auto is in beslag genomen. De man zit in volledige beperkingen, wat wil zeggen dat hij alleen met zijn advocaat mag praten. Hij wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.