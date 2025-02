Rechter: ook katten hebben recht op seksuele zelfbeschikking

De rechter in Uster bij Zürich veroordeelde hem tot zes maanden voorwaardelijk. De man toonde berouw. Hij was tijdens de coronapandemie uit verveling op dubieuze websites terechtgekomen. Anderen hadden hem aangemoedigd om opnames te uploaden. De politie spoorde de man op via de video’s.

In Zwitserland worden seksuele handelingen met dieren beschouwd als dierenmishandeling, ongeacht of het dier schade wordt berokkend.