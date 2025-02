Kamer: geef politie helmen en oorbescherming voor jaarwisseling

Minder dan de helft van de politiemedewerkers die vorige maand een enquête van de Nederlandse Politiebond invulde, is „goed te spreken” over de beschermingsmiddelen die ze meekregen voor oud en nieuw. Een deel van de agenten ziet het niet meer zitten om met de jaarwisseling te werken.

Justitieminister David van Weel wil alle politiemedewerkers sowieso goede gehoorbescherming geven, zei hij een week geleden in een debat over de jaarwisseling. Over helmen was hij minder enthousiast, omdat die de politie minder benaderbaar zouden maken. „Het is dus een afweging tussen fysieke veiligheid en benaderbaarheid”, zei hij. Van Weel zag een experiment met helmen voor agenten wel zitten.