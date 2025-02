Staat niet in beroep tegen plaatsing asielzoeker in Veldzicht

Staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie, PVV) laat de Tweede Kamer dinsdag weten dat de man inmiddels in Veldzicht verblijft en dat ze niet in beroep gaat tegen de uitspraak. Volgens haar gaat het in dit geval om bijzondere omstandigheden waarbij de rechter ook specifieke gebeurtenissen heeft meegenomen in zijn beslissing. De man van Armeens-Syrische afkomst vormde een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving. Hij was dakloos en zou eerder mensen hebben neergestoken.

Het kabinet wil dat asielzoekers met geestelijke problematiek voortaan in reguliere zorginstellingen worden opgevangen. Deze beslissing leidde tot grote commotie, zowel in de Kamer als bij de politie, gemeenten, de asielopvangorganisatie COA en VluchtelingenWerk Nederland. Zij waarschuwden voor risico’s voor de veiligheid van burgers en medewerkers van zorgaanbieders. De linkse oppositie zegde eind vorig jaar zelfs het vertrouwen op in asielminister Marjolein Faber (PVV) vanwege de onrust die ze had veroorzaakt met dit besluit.

De Kamer nam ook moties aan van GroenLinks-PvdA en D66 die het kabinet oproepen een overgangsperiode van zeker een jaar aan te houden, zodat de reguliere ggz zich beter kan voorbereiden op de opvang van deze doelgroep. Coenradie komt binnenkort terug op de manier waarop ze de moties gaat uitvoeren.