Tiener verdacht van mishandeling en vernedering Zeewolde

De mishandeling gebeurde vorige week dinsdag aan de Eikenlaan in de Flevolandse plaats. Het slachtoffer, een jongen van 15, was van school onderweg naar huis toen hij werd aangevallen. Hoe hij precies is vernederd, meldt de politie niet. De verdachte moet voor de kinderrechter komen. Volgens de politie is het niet alleen strafbaar om iemand te mishandelen, maar ook om iemand te vernederen.

De politie roept mensen op de beelden van de mishandeling te verwijderen.