Celstraf voor man (19) om aanslag op huis Vlaardingse loodgieter

De aanslag werd gepleegd in de nacht van 13 op 14 augustus vorig jaar door twee geronselde personen. Het was een van de ruim twintig aanslagen op de Vlaardingse loodgieter. De rechtbank noemt dat een „pijnlijk moment”. Het was toen twee dagen na het overlijden van Van Uffelen die vermoedelijk het doelwit was. Zijn nabestaanden, op dat moment in de woning, moesten in de nacht de woning uit.

„De verdachte handelde volstrekt gewetenloos”, stelt de rechtbank. „Hij wist dat er op dat moment mensen thuis waren en dacht uitsluitend aan zijn eigen financiële gewin en de wensen van zijn opdrachtgevers.” Wie hem de opdracht heeft gegeven is onbekend.

Hij wierf een chauffeur en een legger van de explosieven. De rechtbank noemt dat criminele uitbuiting. „De chauffeur van die nacht is verslaafd en heeft een drugsschuld bij verdachte. Als beloning voor zijn chauffeurswerk zal zijn schuld worden kwijtgescholden en ontvangt hij 500 euro en cocaïne. De legger van de bommen is nog minderjarig en aan hem werden andere, grote criminele klussen beloofd, waar hij veel geld aan zou verdienen”, aldus de rechtbank.

De tientallen geweldsincidenten tegen Van Uffelen, zijn familie en zijn bedrijfsbezittingen zorgden voor grote onrust in Vlaardingen. Waarom de loodgieter werd belaagd is nog altijd niet duidelijk.

Volgens zijn advocaat overleed Van Uffelen niet door een aanslag maar door een „medische oorzaak”.