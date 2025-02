Overheid huurde bijna drie keer zoveel mensen van buiten in

Binnenland

Het bedrag dat de landelijke overheid jaarlijks besteedt aan de inhuur van mensen van buiten, is in tien jaar tijd bijna verdrievoudigd. Dat staat in antwoorden die minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken, NSC) op Kamervragen heeft gegeven. In 2014 ging nog ongeveer 1,1 miljard euro naar externe inhuur, in 2023 was dat 3,2 miljard. Het ministerie van Financiën besteedde dat jaar bijna 800 miljoen euro aan werk uit.