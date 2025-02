Klever: voor Nederland extra belangrijk dat handel doorgaat

Ze sprak in de Poolse hoofdstad met andere handelsministers uit de EU. Volgens Klever zijn de lidstaten het nu met elkaar eens en zijn ze eensgezind. „Ze zien het voordeel van samen optreden. Samen staan we sterk.” Maar ze wees er ook op dat de Amerikaanse president Donald Trump alleen nog maar heeft gedreigd met importtarieven.

In een gesprek met eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) heeft ze benadrukt dat het voor Nederland essentieel is dat de trans-Atlantische handel wordt voortgezet. „Een derde van ons nationaal inkomen komt uit de handel, dus het is voor Nederland in het bijzonder belangrijk dat de handel doorgaat.” Maar het is cruciaal dat de EU als één blijft optreden, zei ze. „We zijn een heel belangrijke markt voor de VS.”

Een positieve relatie tussen EU en VS is van groot belang, verklaarde Klever tegen media. Ze wil daar ook op aandringen als ze begin maart naar Washington reist. Ze hoopt dan ook Howard Lutnick te ontmoeten die door Trump is voorgedragen als minister van Handel. „Er staat veel op het spel”, aldus minister Klever in de Poolse hoofdstad.

De EU is economische grootmacht en dat moet niet onderschat worden, vindt ze. Benadrukt moet worden dat de EU een van de grootste interne markten van de wereld heeft. „De EU is een zeer sterke handelspartner.” Ook moet niet vergeten worden hoeveel de VS en EU profiteren van de handel, zei ze. „De EU moet voorbereid zijn en moet niet naïef zijn.”