Man geen verdachte meer in zedenzaak Oud-Beijerland, maar wel in andere zaak

Binnenland zedenzaak

De 23-jarige man die afgelopen weekend werd aangehouden op verdenking van misbruik van een jong kind en het lastigvallen van andere jonge kinderen in Oud-Beijerland is niet langer verdachte in deze zaak, meldde de politie dinsdag. Hij heeft niets met de zaak te maken, concludeert de politie na onderzoek.