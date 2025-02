Estée Lauder schrapt nog eens duizenden banen

Economie

Cosmeticaconcern Estée Lauder gaat 5800 tot 7000 banen schrappen, schat het bedrijf bij het bekendmaken van zijn kwartaalresultaten. Het is volgens het bedrijf, met merken als Bobbi Brown, Clinique, MAC en Too Faced, onderdeel van een „aanzienlijke” uitbreiding van de eerder aangekondigde reorganisatie. Het is niet bekend of ook in Nederland banen verdwijnen.