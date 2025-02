China reageert op importheffingen VS met onderzoek naar Google

De markttoezichthouder in China maakte bekend dat Google wordt verdacht van het vormen van een illegaal monopolie. Verdere details over het onderzoek of de verdenkingen maakte de instantie niet bekend.

De zoekmachine van Google is in China niet toegestaan. Het bedrijf is er wel actief met partnerbedrijven, maar haalt er slechts 1 procent van zijn wereldwijde omzet.

Naast Tommy Hilfiger- en Calvin Klein-moederbedrijf PVH Corp komt ook het biotechnologiebedrijf Illumina op de lijst voor „onbetrouwbare entiteiten”. Dat is volgens Chinese autoriteiten het gevolg van maatregelen die Chinese bedrijven benadelen.

De Chinese overheid kondigde deze ingrepen aan nadat de Verenigde Staten importheffingen van 10 procent op alle producten uit China hadden ingevoerd. Eerder maakte het Aziatische land al bekend terug te slaan met invoerheffingen op kolen en vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit de VS.

De Chinese regering kijkt ook naar chipbedrijven voor mogelijke vergeldingsmaatregelen na de door de Amerikaanse president Donald Trump gepropageerde importheffingen. Zakenkrant Financial Times meldt dat toezichthouders een onderzoek naar de Amerikaanse chipfabrikant Intel overwegen. Eind vorig jaar deden brancheorganisaties in het land een oproep voor een veiligheidsonderzoek naar halfgeleiders van dat bedrijf.

In december opende China al een mededingingsonderzoek naar chipfabrikant Nvidia. Die stap werd gezien als reactie op nieuwe exportbeperkingen van de VS voor de chipsector die waren gericht tegen China.