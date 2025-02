Zweedse politie vermoedt dat schoolschutter een van gewonden is

De politie spreekt nog van een lopende operatie en kon nog niet zeggen of er doden waren gevallen. Zweedse media zoals Aftonblade en TV4 Nyheter meldden eerder dat er meerdere doden zouden zijn. De publieke omroep SVT heeft het naast meerdere doden inmiddels ook over vijftien gewonden.

Expressen berichtte dat de schutter zichzelf zou hebben neergeschoten. Ook Aftonbladet meldt dat de vermoedelijke dader dood is.

Het is nog onduidelijk wat het motief is en er wordt niet uitgesloten dat er meerdere daders zijn. Het schoolgebouw wordt nog doorzocht en ook een aantal andere scholen zijn afgesloten tijdens het onderzoek.

Vier van de gewonden zouden zijn geopereerd. Het is niet bekend of het leerlingen zijn van de school waar de schietpartij plaatsvond. De verdachte is volgens de politie een man. De autoriteiten konden nog niet zeggen wat het motief voor de schietpartij kan zijn geweest.