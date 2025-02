Verdachte biedt excuses aan voor ontvoering van kind in Barneveld

Het kindje, destijds anderhalf jaar, werd in de nacht van 9 op 10 augustus 2024 uit zijn bed getild en meegenomen naar een andere woning in Barneveld. De volgende dag was het jongetje weer terecht. Y. heeft de ontvoering bekend. Het misdrijf heeft grote impact op de ouders van het jongetje. Zij krijgen psychologische hulp, zei hun advocaat.

Y. wordt er ook van verdacht het kind seksueel te hebben misbruikt. Dat ontkent hij. De advocaat van de verdachte zegt dat die verdenking puur is gebaseerd op de verklaring van zijn kwetsbare cliënt tijdens het eerste politieverhoor, toen hij volgens zijn raadsman niet in staat was om verhoord te worden. In latere politieverhoren kwam Y. daarop terug. De rechtbank wil zijn verklaring laten toetsen door een nog te benoemen gerechtsdeskundige.

Y. is onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Zij brengen in maart verslag uit van hun bevindingen. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) komt eind februari met een rapport over onder meer sporen op de onderbroek van het slachtoffer.

De inhoudelijke behandeling van de zaak staat op 23 mei gepland. Op 15 april is er nog een inleidende zitting.