Spotify bij stijgers op voorzichtig Wall Street na cijfers

De algehele stemming op Wall Street was verder terughoudend. Beleggers verwerkten de tegenmaatregelen van China op de invoerheffingen die Trump voor het land had aangekondigd en die dinsdag zijn ingegaan. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent in de min op 44.378 punten. De bredere S&P 500-index noteerde een fractie hoger op bijna 6000 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 19.455 punten.

China kondigde een importheffing van 15 procent aan voor kolen en aardgas (lng) uit de VS. Voor ruwe olie, landbouwmaterieel, pick-uptrucks en andere grote voertuigen uit de VS, geldt een invoertarief van 10 procent. De Chinese heffingen gaan vanaf maandag gelden. Trump zei wel dat hij „waarschijnlijk” nog met Beijing gaat praten over de heffingen. Trump had ook voor Mexico en Canada heffingen aangekondigd, maar die werden na onderhandelingen met een maand uitgesteld.

PepsiCo verloor 2,6 procent. De snack- en frisdrankproducent boekte meer winst dan verwacht in het afgelopen kwartaal, maar de omzet stelde teleur. Farmaceut Pfizer won 0,9 procent, na sterker dan verwachte verkopen van zijn coronavaccin.

Concurrent Merck dook echter ruim 11 procent omlaag, na een tegenvallende omzetverwachting voor dit jaar. Ook kondigde Merck aan de leveringen van Gardasil aan China voorlopig te staken om de hoge voorraden van dat vaccin in het land.

NXP zakte 1,1 procent. De Nederlandse chipmaker, die een beursnotering heeft in New York, zag de winst dalen in 2024. Het bedrijf voorziet „een lichte krimp” van het personeelsbestand door de verslechtering van de markt voor chips voor personenauto’s.

Palantir maakte een opmerkelijke koerssprong van bijna 25 procent. Het bedrijf, een belangrijke leverancier van software- en technologiediensten aan inlichtingen- en veiligheidsdiensten, boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Volgens het bedrijf is veel van de groei te danken aan het gebruik van AI.