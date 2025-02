Tata Steel bereidt zich voor op ’alle scenario’s’ heffingen VS

Economie

VELSEN-NOORD (ANP) - Als de Verenigde Staten met importheffingen komen voor producten uit Europa dan heeft dit ook gevolgen voor Tata Steel. „Hoewel nog niet bekend, bereiden we ons voor op alle mogelijke scenario’s”, laat een woordvoerder van de staalfabrikant weten. „Onze collega’s in de VS staan in nauw contact met relevante partijen zoals de Amerikaanse Kamer van Koophandel, de Nederlandse ambassade en vertegenwoordigers van de EU in de VS.”