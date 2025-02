Celstraffen tot acht jaar voor ex-leden Satudarah

Een 31-jarige man uit Enschede werd veroordeeld tot acht jaar cel. Volgens de rechtbank was hij de spin in het web en de initiatiefnemer van de invoer van duizenden kilo’s cocaïne vanuit Colombia. Twee mannen uit Tilburg (48 en 42 jaar) zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van acht en zeven jaar, voor onder meer de handel in cocaïne en MDMA.

De drie mannen zijn samen met vier anderen ook schuldig aan het voortzetten van Satudarah, een organisatie die in 2018 door de rechter verboden is verklaard. De rechtbank concludeert „dat de organisatiestructuur van Satudarah en de cultuur en hiërarchische lijnen na het verbod in stand werden gehouden.” In versleutelde berichten spraken de zeven mannen over clubevenementen en ze droegen clubkleding. „Ondanks het verbod zorgden hun gedragingen er mede voor dat Satudarah is blijven voortbestaan”, aldus de rechtbank.

Zes medeverdachten kregen celstraffen van negen maanden tot vier jaar voor hun aandeel in de drugshandel via de haven van Antwerpen. Via cryptocommunicatiedienst Exclu werd over de handel gesproken. In februari 2023 maakte de politie bekend dat ze vijf maanden kon meelezen met de geheime berichten.