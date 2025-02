Nederlandse bedrijven lopen niet vooruit op importheffingen VS

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde al importheffingen aan op producten uit Mexico, Canada en China. Hij zei ook dat de EU „zeer snel” heffingen kan verwachten. Trump stoort zich al jaren aan het handelsoverschot dat de EU heeft met de Verenigde Staten.

„Het is nog heel prematuur, we gaan niet speculeren op wat er mogelijk gaat gebeuren”, zegt een woordvoerder van FrieslandCampina. Het zuivelconcern zegt rekening te houden met alle scenario’s. „We zullen handelen op het moment dat het nodig is. We gaan er niet op vooruitlopen.”

KLM Cargo laat weten de ontwikkelingen „met interesse” te volgen. „Op dit moment zijn die importtarieven niet aan de orde en het heeft voor ons geen zin om daarover te speculeren”, aldus een woordvoerder.