Slachtoffers na schietpartij in Zweedse school

De hulpdiensten rukten massaal uit voor het incident in Örebro, op ruim 150 kilometer ten westen van Stockholm. De regionale autoriteiten melden volgens Aftonbladet dat vier mensen in het ziekenhuis worden behandeld. Over de leeftijd en toestand van die slachtoffers is niets bekendgemaakt.

Expressen bericht dat de vermoedelijke schutter zichzelf heeft neergeschoten. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd en melden dat het gevaar nog niet is geweken. De politie meldt dat geen agenten gewond zijn geraakt.