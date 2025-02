ING vindt eisen Milieudefensie ‘niet realistisch of redelijk’

Volgens ING houdt Milieudefensie „geen rekening met de rol van een bank in de transitie” naar een duurzamere economie. Een woordvoerder voegt eraan toe dat de wereld nu nog „voor 80 procent afhankelijk is van fossiele brandstoffen”. De eis om per direct geen bedrijven meer te financieren die nieuwe olie- en gasvelden aanboren, is volgens ING daarom niet reëel. Directe projectfinanciering voor de ontwikkeling van nieuwe olie- en gasvelden heeft de bank eerder wel taboe verklaard.

Volgens Milieudefensie zijn echter veel grotere stappen nodig. De organisatie werkt al langere tijd aan de voorbereidingen voor een rechtszaak tegen ING, in navolging van de klimaatzaak tegen Shell. In die zaak kreeg Milieudefensie overigens slechts deels gelijk van het gerechtshof. De rechters waren het met de organisatie eens dat ook bedrijven zich moeten inspannen om klimaatverandering tegen te gaan, maar ze wilden Shell geen concreet reductiepercentage opleggen.